趙建民：台灣繼續走極端主義 能不開戰？

前陸委會副主委趙建民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月18日電（記者 張嘉文）美國共和黨總統當選人特朗普即將在20日就職，前陸委會副主委、中國文化大學國家發展與中國大陸研究所所長趙建民17日在一場論壇上表示，民進黨從蔡英文執政，到現在賴清德接任，兩岸政策基本上是跟著美國走，講的都是美國的政策方向，但美國對中政策可分兩半，一半是基礎面也就是一中政策，另一半則是操作面，民進黨政府只跟隨操作面。



趙建民說，所以特朗普上台後，對中的基礎面不會變，但操作面會全部改變，譬如過去民進黨仰賴美國強調的民主聯盟圍中，接下來的特朗普執政，不會再有民主圍中這件事，所以民進黨政府跟隨美國的對中政策會全部重來，



趙建民認為，台灣應回到中道路線，台灣是美中兩強下面的小，繼續走極端主義，最終和大陸強碰，有可能不打仗嗎？



台灣國際戰略學會17日下午舉辦“特朗普就職與台海安全，對美中、美台與兩岸關係影響”論壇，中國國民黨前“立法院長”王金平受邀進行專題演講。此論壇由該學會理事長王崑義主持，另外包括前陸委會副主委趙建民、國民黨國際部主任黃介正、前東華大學教授施正鋒、“國防安全研究院國防戰略與資源研究所長”蘇紫雲，和淡江大學外交系助教廖雨詩出席。

