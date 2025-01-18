特朗普就職改室內　台灣代表團參加方式未明

韓國瑜率領特朗普就職慶賀團將於傍晚出發，但卻傳出特朗普交接典禮改室內，台灣祝賀團可能無法參與室內交接典禮。（照片：府方提供） 中評社台北1月18日電／美國總統特朗普就職典禮將於20日舉行，台灣祝賀團代表團將在今天傍晚搭機出發前往紐約再往華府，傳出由於華府低溫來襲，20日就職典禮將移入國會圓形大廳。對此，民進黨“立委”王定宇證實，華府天氣是暴風雪酷寒狀態，所以特朗普交接團隊表示，溫度很低怕發生危險，原定戶外交接典禮會改到室內。



根據《中央社》報導，特朗普今天說，極地寒流可能影響20日的就職典禮，典禮將改到國會山莊的圓形大廳舉辦。該地點最多僅能容納2000人，台灣的慶賀團將用何種方式參與典禮，目前仍不明朗。



報導指出，主辦單位“國會正副總統就職典禮聯合委員會”之後說，將配合辦理，並說，多數取得入場券的人都沒辦法親自出席。也有國會議員呼籲民眾取消到華府的行程。



台灣由“立法院長”韓國瑜帶領的跨黨派“立委”慶賀團預計在台北時間18日下午出發。因就職典禮改為室內，慶賀團能以何種方式參與，目前仍不明朗。



王定宇受訪稱，台灣祝賀團原本是室外的邀請票如何應變處理，要勞煩“外交部”駐外人員正在籌措，因為計劃臨時變更，坐位數量也改變，代表團在華府參加就職典禮的方式也因應交接方式而改變，華府天氣很冷，所有成員最重要的準備是保暖，也感謝賴清德“總統”送我們的暖暖包，其他保暖衣物等確實要做好保暖。

