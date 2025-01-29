為何愛看棒球　賴清德自嘲打不了球

賴清德日前出席2024中職球員工會回饋列車活動。（照片：府方提供） 中評社台北1月29日電（記者 黃筱筠）台灣棒球因為世界經典賽奪冠，在台灣引起一陣旋風。賴清德日前出席“2024中職球員工會回饋列車”活動時強調，政府會跟體育場上追逐夢想的大家站在一起，也積極籌備成立“運動部”，期盼推廣全民運動、推動社區俱樂部及職業運動，並幫助選手在國際舞台上發揮更大實力，為台灣爭光。



賴清德之後與國小棒球隊互動時，有學生就問，為什麼喜歡看棒球，賴笑回，因為上不了球場打球，就回家看棒球。



中職球員工會回饋列車活動日前在台北市敦化國中舉行。賴清德抵達現場後，首先參觀學生棒球闖關活動。隨後，與中華職棒球員工會理事長陳傑憲等6位職棒球員代表互動，並針對成立“運動部”等相關議題進行交流，也共同揮毫春聯，增添節慶氣氛。



接著，賴清德前往川堂勉勵敦化國中與國小棒球隊成員。他指出，棒球是很好的運動，除了有助身體健康，也能培養抗壓力。球員未來不管在棒球界或從事其他行業，都更有韌性和解決問題的能力。他也為夢想成為職業選手的同學們加油打氣，並提醒大家平時好好練習，注意避免受傷。



賴清德提到，政府積極籌備成立“運動部”，期望至少發揮三項功能。第一，推廣全民運動，不分男女老幼都應運動，改善身心健康；第二，推動社區俱樂部及職業運動，除了職業棒球和職業籃球外，未來也會推廣其他不同球類職業運動；第三，幫助選手在國際舞台上發揮更大實力，為台灣爭光。



他也強調，大家在體育場上追逐夢想，政府會跟大家站在一起。並祝同學們新年快樂、學業進步、身體健康。



隨後，賴清德欣賞敦化國中與國小棒球隊成員“傳接球PK”獎勵賽，親頒闖關活動第一名獎品，也陪同球員代表和現場同學交流，現場氣氛熱絡。