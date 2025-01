特朗普將上任　翁履中：想成角頭老大簡單粗暴

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。(中評社 楊騰凱攝) 中評社台北1月18日電(記者 楊騰凱)針對美國候任總統特朗普上任後的局勢,美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中今日表示,雖然中美之間的結構性戰略競爭不會改變,可因為特朗普的商人性格,預示了接下來特朗普將開始大交易時代,也因為事情可以用交易解決,至少未來4年台灣較不必擔心有戰爭。



翁履中表示,很多人看特朗普好像在看水晶球,不知道他會做什麼事情,但是面對特朗普2.0,只要把他想像成角頭老大就可以了,並沒這麼難。因為特朗普陣營很多邏輯都很直接、粗暴,特朗普時代就是簡單粗暴有效的時代,特朗普想用最小的成本,換最大的東西。



華府新戰略和政策研究所 (New Lines Institute for Strategy and Policy)今日舉辦“特朗普新政府與亞太新局:台灣的綜合安全策略座談會”,地點位於台灣大學社科院梁國樹國際會議廳。第一場次主題為“特朗普新政府的多元政策走向與台灣的應對之道”,主持人為台灣科技力智庫執行長烏凌翔,與談人包括“國防安全研究院”兼任研究員揭仲、中華經濟研究院副院長王健全、前“內政部長”李鴻源、美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。



美國候任總統特朗普(Donald Trump)20日的就職典禮,將迎來攝氏零下6、7度低溫外加刺骨寒風,原先在戶外舉行的儀式將移師國會大廈內。上一次美國總統就職典禮因為嚴寒而移至室內舉行,是1985年共和黨籍總統里根(Ronald Reagan)的連任。



翁履中指出,中美之間的關係有結構性戰略競爭,這不會改變,可是特朗普當選美國總統,保台灣4年不會有戰爭,因為特朗普時代是大交易時代。同時烏俄戰爭2025年也會有很大變化,就算不停戰,也會有談判,因為美國不願意繼續投入太多資源給烏克蘭了。