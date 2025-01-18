特朗普就職改室內　台官方證實無法現場觀禮

賴清德日前與韓國瑜率領跨黨派即將赴美慶賀團會面。（照片：府方提供） 中評社台北1月18日電（記者 黃筱筠）美國候任總統特朗普就職典禮將於20日舉行，因美國華府低溫來襲，典禮將移入國會圓形大廳。台“外交部”下午證實，這導致包括台灣慶賀團在內的諸多國際賓客，都無法於現場觀禮，不過其餘行程不受影響，仍按照規劃進行。



台官方指出，但在台灣與美方積極協調下，台灣慶賀團其他行程都仍將按規畫進行，並在與美國國會議員及政要互動時，表達台灣誠摯祝賀之意，也將與智庫等重要友人交流，致力確保此行最大效益，達到賴清德交付慶賀團的三項任務：傳達台灣人民的誠摯祝福、對民主的堅定承諾，並建立台美關係新里程碑。



特朗普1月20日就職，韓國瑜今將率領朝野“立委”代表赴美慶賀，成員包括跨黨派“立委”柯志恩、王定宇、葛如鈞、李彥秀、陳冠廷、郭昱晴、陳昭姿等人。慶賀團將於下午搭機出發。



台官方表示，第60屆美國總統副總統就職典禮因嚴峻天候因素，已宣布將取消戶外現場觀禮，並改於美國會大廈圓形大廳（Capitol Rotunda）進行宣誓儀式與發表就職演說。特朗普也已在社群平台宣布，這樣大幅度縮減觀禮規模，是因極地寒流來襲，當天氣溫恐達到歷史新低，為避免與會人員受傷及置廣大執法人員於危險環境條件中，而需採行的不得已作法。



台官方表示，“外交部”及駐外館處於第一時間掌握情況，並持續與美方及相關單位就各項行程安排保持聯繫及協調，隨時做最佳應處。



台官方指出，雖原訂戶外觀禮活動因受到天候影響而取消，室內典禮現場將只能容納包括國會議員、高階政府官員以及特朗普家族等少數人員與會，導致包括台灣慶賀團在內的諸多國際賓客、從美國各地前來的各界訪賓與支持者，都因此臨時的大幅縮減規模而無法於現場觀禮。