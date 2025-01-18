春節將至　卓榮泰上任後首赴金門

卓榮泰上任後，首度到金門視察。（照片：“行政院”提供） 中評社台北1月18日電／農曆春節將至，“行政院長”卓榮泰上任後今天首次赴金門視察，對於在野黨最近多項刪除今年度總預算提案，卓特別呼籲在野黨“立委”“刪不能刪安全，減不能減尊嚴”，維護“國家安全”的預算不能毫無根據的刪除，不論是統刪或個案性刪減，都要顧慮“國家整體安全”；同時，減也不能減尊嚴，首長特別費遭刪減60%，其中包含“行政院”、“法務部”等11機關更遭全數刪除。



卓榮泰強調，首長特別費絕對不是“私房錢”，而是用作年節及特別勤務或表現的機構加菜金、慰問金等，是政府對於機關同仁及民眾的關懷與照顧，沒有任何一分錢會放入首長的口袋中。“立法院”17日通過部分通刪的決議，雖已較先前提出大幅刪減及凍結的提案，進行微幅調整，但仍將造成政府施政窒礙難行，希望在野黨“立委”能夠傾聽民意，懸崖勒馬，為“中華民國台灣”和民眾創造更多福利與安全。



卓榮泰此行，除了慰問“海巡署”金門地區同仁，並視察“金門亮點計劃－太武山林間步道系統工程”以及視察小三通執行情形及水頭商港旅遊中心等相關設施。



中國國民黨籍金門“立委”陳玉珍也陪同視察。她表示，金門海域目前最大噸位的海巡艦艇僅約100噸，面對中國大陸頻繁出現的巨型船隻，形成明顯落差，對海上執法與區域安全構成挑戰。相對而言，我們的艦艇與對方相比顯得太小，僅靠現有艦艇執行巡邏，安全保障令人憂心。



卓榮泰抵達金門，先聽取“海巡署”第12（金門）巡防區指揮部曾忠智主任進行工作簡報，並於致詞結束後，頒發加菜金慰勉海巡同仁，由曾忠智主任、“海巡署”金馬澎分署第九岸巡隊吳孟哲隊長、艦隊分署第九海巡隊曾俊瑜隊長、偵防分署金門查緝隊許晨蔚隊長代表受贈。



卓榮泰表示，今日是他上任後首次前來金門，特別穿上與各位海巡弟兄姐妹相同的外套，深感驕傲與榮幸。期勉所有海巡同仁在“海巡署”張忠龍署長及“海委會”管碧玲主委共同領導下，肩負保障“國疆安全”與“國家主權”的責任，幫台灣和民眾過好年。而大家絕不會孤單，賴清德與行政團隊一定會與所有同仁站在同一陣線，維護大家的工作安全與尊嚴。



除了卓榮泰，“行政院秘書長”龔明鑫、發言人李慧芝、“海洋委員會主委”管碧玲、“內政部次長”董建宏、“行政院”金馬聯合服務中心執行長吳增允、“海巡署長”張忠龍、“立委”陳玉珍、金門縣副縣長李文良等同行。