翁履中：台灣議題對特朗普來說是可以退讓的

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月19日電（記者 楊騰凱）美國候任總統特朗普與中國國家主席習近平17日通話。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中向中評社表示，對於特朗普來說台灣並不是那麼重要，台灣議題他可以退讓。如果中國大陸只要台灣議題，而特朗普可因此在經貿得到好處，那中美就可能達到各取所需。



翁履中指出，在特朗普時代，台灣方面也要思考，兩岸關係是不是還能夠突破僵局，因為兩岸僵局，台灣自己可以運作的籌碼也受到很多限制，變成台灣只能朝向美國。如果台灣有機會可以開啟對中國大陸的溝通橋樑，那台灣在中美之間的操作空間也會變大，但這就要考驗政治人物的智慧了。



習近平17日與特朗普通電話。針對台灣議題，習近平強調“台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理”。



翁履中為美國德州大學達拉斯分校政治學博士，現任美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授，兼全球拓展合作計劃召集人，研究範圍為比較政治、政治行為、政治學方法論，及國際政治經濟發展。



翁履中表示，現因特朗普即將上任，美中之間還有一段蜜月期，雖然特朗普是第二次擔任美國總統，可是第一任期與第二任期遇到的狀況不一樣，特朗普第一任期還有來自歐洲的集體挑戰，當時德國還有領導力出色的前首相默克爾，整個G7的話語權也很強，使得特朗普比較沒辦法那麼隨心所欲。

