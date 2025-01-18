今率團啟程赴美　韓國瑜：努力達成任務

“立法院長”韓國瑜將率團出席特朗普就職典禮，韓今日從桃園機場搭機啟程。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月18日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜將率團出席20日美國候任總統特朗普就職典禮，韓今日啟程赴美前在桃園機場第二航廈出境大廳發表簡短談話表示，今天“立法院”正式推派超黨派八位“立法委員”，雖然美國因為大風雪的關係，就職戶外活動取消，但他們仍會努力達成任務。



韓國瑜今日率領，包括：中國國民黨籍“立委”柯志恩、李彥秀、葛如鈞；民進黨籍“立委”王定宇、陳冠廷、郭昱晴，和台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿等，一行8人啟程赴美。韓國瑜一行今日將搭乘下午5時45分的華航CI-12班機，經過近15小時的飛行後，在美國時間18日晚上7時20分飛抵美國紐約，再隨即轉車前往華府。副院長江啟臣前來送機。



特朗普就職典禮將於20日舉行，因美國華府低溫來襲，典禮將移入國會圓形大廳。台官方下午證實，這導致包括台灣慶賀團在內的諸多國際賓客，都無法於現場觀禮，不過其餘行程不受影響，仍按照規劃進行。



韓國瑜指出，今天“立法院”正式推派超黨派8位“立委”，一起赴美國華盛頓慶賀美國第60屆總統特朗普、副總統范斯以及新的執政團隊就職典禮。他們秉持的“立法院”是全台最高民意機構，代表2300萬民眾對美國總統、副總統以及執政團隊最高的祝福之意。



韓國瑜提到，新聞也報導了，因為大風雪的關係，所以就職的戶外活動取消。但是據他們所瞭解，很多國家的總統、元首、總理等都已經陸續到達了華盛頓，所以他們所有團員一樣會秉持這樣的熱情信念，代表2300萬人至美國，向美國的總統團隊以及美國人民致上最高的祝福之一，他們會努力達成任務，他要再一次謝謝賴清德的邀請，跨黨派的合作，大家一起來推動。



韓國瑜說，至於其他國會議員的拜訪，智庫的拜訪以及熱情僑胞的安排，還有“外交部”的協助，他們都會一一努力達成預期的目標以及各地的期盼，非常感謝所有海內外朋友的熱情的關心，謝謝大家。

