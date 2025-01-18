韓國瑜赴美　江啟臣送機盼開啟嶄新台美關係

韓國瑜率跨黨派“立委”搭機啟程參加特朗普就職典禮，江啟臣（左）前來送場。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月18日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜將率團出席20日美國候任總統特朗普就職典禮，“立法院副院長”江啟臣和秘書長周萬來也特別到機場送機。江在韓致詞後，以台美國會聯誼會榮譽會長身分致詞表示，他相當期待這次由韓所率領的跨黨派祝賀團能開啟嶄新的台美關係，期盼未來的台美關係能夠更好。



韓國瑜今日率領包括中國國民黨籍“立委”柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨籍“立委”王定宇、陳冠廷、郭昱晴，和台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿等一行8人啟程赴美。韓國瑜一行今日將搭乘下午5時45分的華航CI-12班機，經過近15小時的飛行後，在美國時間18日晚上7時20分飛抵美國紐約，再隨即轉車前往華府。



特朗普就職典禮將於20日舉行，因美國華府低溫來襲，典禮將移入國會圓形大廳。台官方下午證實，這導致包括台灣慶賀團在內的諸多國際賓客，都無法於現場觀禮，不過其餘行程不受影響，仍按照規劃進行。



江啟臣和周萬來也特別到桃園機場第二航廈出境大廳送機，江在韓國瑜發表簡短談話後也致詞指出，台美關係對於台灣來講至關重要，在美國完成總統大選，特朗普也即將在1月20日就任，而這次能由韓國瑜率領台灣的跨黨派代表團和祝賀團前往華府，這對台美關係來講是很重要的一刻。



江啟臣說，他身為台美國會聯誼會的榮譽會長，因還要主持“立法院”院會所以無法前往，但同樣是台美國會聯誼會榮譽會長、國民黨籍“立委”柯志恩和民進黨籍“立委”王定宇，都將代表“立法院”前往美國總統就職典禮祝賀。他相信這次“立法院”跨黨派祝賀團赴美，對台美關係是另外一個嶄新的開始。



江最後也預祝整個代表團訪問能夠圓滿順利，同時也開啟未來下一個階段新的台美關係，以及更好的台美關係。