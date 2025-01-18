韓國瑜展現高度　赴美前上演藍綠白大和解

韓國瑜率跨黨派“立委”赴美，藍綠白代表的“立委”在機場發表談話，現場氣氛融洽。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月18日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜將率團出席20日的美國候任總統特朗普就職典禮，韓在桃園機場第二航廈出境大廳發表簡短談話後，也隨即展現高度，讓此行的藍綠白“立委”在機場分享赴美前的心情，包括中國國民黨籍“立委”柯志恩、民進黨籍“立委”王定宇和台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿都說話。行前彼此氣氛融洽，在機場上演大和解戲碼。



韓國瑜今日率領包括中國國民黨籍“立委”柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨籍“立委”王定宇、陳冠廷、郭昱晴，和台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿等一行8人啟程赴美。韓國瑜一行今日將搭乘下午5時45分的華航CI-12班機，經過近15小時的飛行後，在美國時間18日晚上7時20分飛抵美國紐約，再隨即轉車前往華府。



韓國瑜在桃園機場第二航廈出境大廳發表簡短談話後，也隨即展現高度，讓此行的藍綠白“立委”在機場分享赴美前的心情。



特朗普就職典禮將於20日舉行，因美國華府低溫來襲，典禮將移入國會圓形大廳。台官方下午證實，這導致包括台灣慶賀團在內的諸多國際賓客，都無法於現場觀禮，不過其餘行程不受影響，仍按照規劃進行。



柯志恩表示，這次能夠跟隨“立法院長”韓國瑜帶領的跨黨派“立法委員”，親自飛到美國華府向特朗普表達台灣的祝賀之意，光是這一點就是深具意義。即使風雪在前，但是他們負重前行，不管發生什麼樣的狀況，即使在台灣政黨非常的紛擾，但是對外他們的心絕對是一致的。



柯志恩強調，台美的關係非常重要，這次能排除萬難在韓國瑜的帶領之下，雖然到目前為止，還不知道代表團有沒有辦法進到會場。但無論如何，一切的活動都會如常，而且絕對會讓美國感受到台灣滿滿的祝福。



她這次也會跟王定宇和其他委員，在面對美國國會議員和智庫的時候，充分表達台灣希望能和美國維持更好的彼此雙邊關係，希望在韓國瑜的帶領之下此行能夠順利成功。

