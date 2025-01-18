韓國瑜赴美韓粉送機舉標語　外媒也來採訪　

韓國瑜率跨黨派“立委”赴美參加特朗普就職典禮，韓支持者送機舉標語。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月18日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜將率團出席20日的美國候任總統特朗普就職典禮，韓在今日下午約3時40分就抵達桃園機場廳，有韓粉高舉著“為國爭光”的標語一路跟隨歡迎，媒體也大陣仗擠爆桃園機場第二航廈出境大廳，就連外媒也出動前來採訪，場面相當熱鬧。



韓國瑜今日率領包括中國國民黨籍“立委”柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨籍“立委”王定宇、陳冠廷、郭昱晴，和台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿等一行8人啟程赴美。韓國瑜一行今日搭乘下午5時45分的華航CI-12班機，經過近15小時的飛行後，在美國時間18日晚上7時20分飛抵美國紐約，再隨即轉車前往華府。



根據行程規劃，韓國瑜一行18日傍晚搭機赴美，19日抵紐約後轉往華府，晚間出席僑宴；20日上午出席特朗普就職禮，晚間與“美國退伍軍團協會”餐敘；21日前往美國國會大廈拜會聯邦參眾議員；22日赴AIT拜會行政官員及華府兩大智庫，晚間回到紐約；23日凌晨搭機返台。



韓國瑜在今日下午約3時40分就抵達桃園機場廳第二航廈出境大廳後，有3名韓粉高舉預先準備的“為國爭光”標語一路跟隨，韓隨即在“立法院副院長”江啟臣和秘書長周萬來的陪同下進入貴賓室與其他“立委”會合，一行人準時在下午約4時走到出境大廳前發表簡短談話。



桃園機場第二航廈出境大廳下午約3時就已有許多媒體前來卡位，就連駐台的美聯社等外國媒體也前來採訪，顯見外媒對韓國瑜此行率團赴美出席特朗普就職典禮的重視。