韓國瑜率團赴美旋風77小時　行程滿檔

韓國瑜率跨黨派“立委”赴美參加特朗普就職典禮，旋風行程77小時。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月18日電（記者 盧誠輝）“立法院長”韓國瑜將率團出席20日的美國候任總統特朗普就職典禮，包括中國國民黨籍“立委”柯志恩、李彥秀、葛如鈞，民進黨籍“立委”王定宇、陳冠廷、郭昱晴，和台灣民眾黨籍“立委”陳昭姿等一行8人今日啟程赴美，展開為期6天5夜的鐵人行程，若扣掉來回搭機時間，在美國雖僅停留約77小時，行程卻是滿檔。



特朗普就職典禮將於20日舉行，因美國華府低溫來襲，典禮將移入國會圓形大廳。台官方下午證實，這導致包括台灣慶賀團在內的諸多國際賓客，都無法於現場觀禮，不過其餘行程不受影響，仍按照規劃進行。



韓國瑜一行8人今日將搭乘下午5時45分的華航CI-12班機，經過近15小時的飛行後，在美國時間18日晚上7時20分飛抵美國紐約，再隨即轉車前往華府，展開為期6天5夜的鐵人行程。第一個行程就是出席19日晚間由美國僑界席開40桌共400名僑胞齊聚的僑宴。



第二個行程則是20日上午的重頭戲，韓國瑜一行人將出席特朗普的就職典禮，但確定無法現場觀禮；第三個行程則在20日晚間受邀與“美國退伍軍團協會”餐敘；第四個行程為21日前往美國國會大廈拜會聯邦參眾議員，並個別進行閉門會議，台美雙方“國會議員”中午也將進行餐敘；第五個行程則是21日晚間由駐美代表處在雙橡園設宴，款待韓國瑜和朝野“立委”。



第六個行程是22日上午將拜訪華府兩大智庫；第七個行程則為22日下午韓國瑜將與美國華文媒體餐敘。結束滿檔7個行程後，一行人在22日晚間才會離開華府轉車到紐約約翰·甘迺迪國際機場，再搭乘23日凌晨0時10分的華航CI-11班機返台，預計在24日上午6時30分飛抵桃園機場。

