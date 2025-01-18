莒光園地染綠？退將：賴清德要洗滌軍心

台退役少將栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北1月18日電／網紅八炯日前拍影片聲稱有20萬名台人具有大陸身分證，還說大陸在新北等地設5個據點在辦中國大陸身分證。而中國國民黨“立委”徐巧芯16日在“外交及國防委員會”中，質詢“國防部長”顧立雄指出，軍中有輔導長在莒光日播八炯影片給“國軍”弟兄看，說國民黨、民眾黨跟大陸瓜葛。



對此，退役少將栗正傑16日就表示，“賴清德很明顯的就是要開始洗滌軍心，希望將以前的軍隊，洗成綠色、青鳥、黑熊的軍隊，這是他們的目標，這也是不可諱言的”，引發討論。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑16日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，“這個輔導長應該很快就會升官了，我特別要這樣講，因為賴清德很明顯的就是要開始洗滌軍心，希望將以前的軍隊，洗成綠色、青鳥、黑熊的軍隊，這是他們的目標，這也是不可諱言的”，但軍隊可不可以這樣做？栗正傑直呼，“包括美軍在內都不可以，都應該要超越黨派之外、效忠國家，這是我們軍人應該要堅守的立場。”



《莒光園地》為“國防部”政治作戰局委託中華電視公司製作的“國軍”軍事教育節目，名稱源自毋忘在莒，1975年起在華視播出，最初的節目名稱為《莒光日電視教學》，1988年4月14日更名為《莒光園地》。



栗正傑也回憶，“當然我剛讀軍校的時候，那時候還是黨國一體”，栗正傑最後也說，“但很遺憾現在國民黨退出了黨軍的體系，民進當這時候加進去，如果說上面沒有暗示、指導的話，輔導長怎麼敢這樣做？”