草屯補選勝出　許淑華：民進黨提大罷免失敗

許淑華（左）多次替藍營候選人簡賜勝助選。（中評社） 中評社台北1月18日電／南投縣草屯鎮長補選投開票今日登場，投票率50.68%，藍營候選人簡賜勝大贏綠營蔡銘軒約1萬2000票。國民黨籍南投縣長許淑華認為，這次勝利不僅是簡賜勝過去經營基層的肯定，還有競選團隊勤奮的結果，反觀民進黨輔選時，沒有提出福國利民政見，卻把主軸拉高到大罷免，實在是很失敗的例子。



根據《中時新聞網》報導，許淑華說，外界稱草屯鎮長補選是縣長選舉前哨戰，她認為還太早，畢竟她自己努力拚縣政，對於連任她相當有信心，對地方鄉親而言，她只考慮選出對草屯做最好規畫的人選，簡賜勝一路走來，他過去擔任議員期間對選民服務有口皆碑，加上簡提出的政見深獲鄉親肯定。



許淑華話鋒一轉批評，反觀民進黨在草屯鎮長補選打出反罷免的主軸，祭出抹黑等負面選戰，實際是漸漸不被選民接受，這次民進黨中央把草屯鎮長補選視為大罷免前哨站，民進黨中央來地方輔選時，沒有提出更多福國利民政見，卻把主軸拉高到中央大罷免，實在是很失敗的例子，這次草屯鎮長補選，簡賜勝獲得這麼高票數，希望能給民進黨中央一些啟發。



許淑華認為，這次草屯鎮長補選勝選，不僅是草屯人對簡賜勝過去經營基層的肯定，還有競選團隊勤奮的結果，未來她也會配合簡賜勝把鎮務做好。



草屯鎮總投票人數有8萬1000多人，共77個投開票所。根據南投縣選委會最終數字，簡賜勝獲得2萬6505票、蔡銘軒獲得1萬4397票，投票率50.68%。



