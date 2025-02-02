桃園北橫遊客中心有蔣經國紀念館

北橫遊客中心二樓為蔣經國紀念館。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月2日電（記者 盧誠輝）位於桃園市的北橫遊客中心為遊客進入北橫山區的第一站，不但可以為遊客提供旅遊資訊和行程安排，也可以讓遊客了解北橫的歷史故事，在遊客中心二樓更設置有蔣經國紀念館，讓遊客可以一窺蔣經國如何在1980年代帶領台灣走過艱難困苦，迎向今日的繁榮。



北橫公路又稱台七線，西起於桃園市大溪區，東迄於宜蘭縣大同鄉，沿途的自然風光保存完整，有神木、步道，可登山、溯溪等。



北橫遊客中心的前身為大溪遊客中心，2012年整修後更名為“經國紀念館”，直到2022年再次封館整修，2023年11月重新開幕。一樓的展覽以“北橫的起點”為主題，展現北橫山區和大溪木藝的特色。二樓的展覽主題則為“挑重擔，走難路”，以蔣經國如何推動十大建設為主軸，展示從1980年代開始的政治、經濟、外交發展。



桃園市政府表示，“經國紀念館”展區內陳列了蔣經國的家庭生活、手寫書信與民間友人互動等各式圖文介紹，向旅客訴說著這位歷史名人的生平與台灣歷史發展變遷。且因北橫遊客中心距離大溪陵寢僅約140米，建議參觀完經國先生策展的旅客可以前往謁陵，為這場深度追尋歷史名人之旅畫上完美句點。