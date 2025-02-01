文金陵：美國未來或售台更多不要的武器

台海軍退役上校、前海軍基隆造船廠主任文金陵。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園2月1日電（記者 盧誠輝）美國總統特朗普上任後的兩岸關係將如何發展？台海軍退役上校、前海軍基隆造船廠主任文金陵接受中評社訪問表示，特朗普上任後對兩岸關係不會有太多改變，反而因特朗普要的就是錢，所以未來台灣恐怕只能任由美國予取予求，購買更多美國不需要的武器到台灣來展示用，根本打不了仗。



文金陵，海軍退役上校，中原大學工業與系統工程博士，中原大學工業與系統工程學系兼任助理教授，曾任桃園市“國防大學”管理學院校友會創會理事長、桃園市中央軍校校友會常務理事、桃園市戰略學術研究會理事、海軍基隆造船廠上校主任與新竹縣政府顧問等職。



文金陵指出，特朗普上任後對兩岸關係不會有太多的改變，但對台灣的經濟恐怕會造成嚴重影響，因為特朗普就是要錢，然後用軍售來威脅台灣。未來可能會把更多美國不需要的武器賣給台灣，表面上看起來好像向美國軍購的武器都很厲害，但就算買一堆M1A2坦克又有什麼用？



他強調，台灣是個海島，萬一真的作戰起來會跟內陸型的烏克蘭完全不一樣。烏克蘭還可以用兵力調動來苦撐，但台灣只要幾顆飛彈過來，甚或通訊網路被摧毀，就根本沒有辦法了，會立即完全喪失作戰的能力，更何況一旦軍人信心被摧毀的時候，即便有各種戰術也都會失敗，讓自己在戰場上處於極端的劣勢。



文金陵認為，未來大陸根本不需要對台灣進行登陸作戰，只要把台灣給封鎖起來，台灣就受不了了。所以就作戰的戰術與方略上來看，台灣的陸軍還沒來得及上場，人家空軍只要幾顆飛彈下來，台灣就完了。就算台灣要反制，但大陸的土地那麼大，而台灣卻這麼小，大陸有14億人口，但台灣卻只有2千3百萬人，怎麼想也知道，這種戰爭是不能打的。