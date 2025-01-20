高少凡：中美相互遞出橄欖枝 台灣不要誤判

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中1月20日電（記者 方敬為）美國候任總統特朗普與中國國家主席習近平17日通話。東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，習近平在特朗普就職前與之通話，某方面是間接呼應特朗普先前稱“兩人有聯繫管道”的說法，是善意之舉，研判中美關係在特朗普就任後短期內會走緩。



高少凡提到，尤其通話中有特別提及台灣問題，點出中國大陸“核心中的核心利益”，劃出底線原則，也是可視為中美交涉的基礎，特朗普上任首要任務是尋求穩定，“先安內後攘外”，不會去挑釁中國與俄國等大國關係，台灣方面要有相關認知，不要誤判中美關係情勢，民進黨政府若持續採取對抗、尖銳的兩岸路線，恐怕在美中台三角關係中被邊緣化。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



習近平17日與特朗普通電話，根據媒體報導，習在通話中有向特朗普傳達“台灣問題事關中國國家主權和領土完整，希望美方務必慎重處理”的立場，並且強調美中之間難免會有分歧，但“經貿關係的本質是互利共贏，對抗衝突不應是我們的選擇”，因此雙方“應保持長久友好，共同維護世界和平”。

