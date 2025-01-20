閩滬團客將來台　南投觀光業振奮

日月潭過去是陸客來台的主要旅遊目的地。（中評社 資料照） 中評社南投1月20日電（記者 方敬為）大陸文旅部17日宣佈近期將恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊消息。南投縣旅行商業同業公會理事長黃炳育接受中評社訪問表示，南投過去是陸客來台旅遊的主要目的地之一，相關消息讓在地觀光業界非常振奮，他預估，日月潭等風景區將大大受惠，公會也將與公部門合作，擬定相關配套迎接陸客，南投過去有接待陸客的豐富經驗，相信不會有太大問題。



中國大陸文旅部17日宣佈將恢復福建、上海居民赴台團隊遊，國台辦發言人陳斌華日前表示，此舉順應了台灣民眾“要和平、要發展、要交流、要合作”的共同心聲，國台辦對此積極支援，希望台灣方面盡早解除台人赴陸旅遊“禁團令”。



針對陸客團來台透出曙光，黃炳育表示，南投的觀光業者相當振奮，台灣的觀光業當前相對低迷，在內需市場不振，且境外旅客來台表現不如預期的情況下，若能迎接大陸團客，對觀光業無疑是注入活水，總是一個好的方向，觀光產業最怕缺客人，很高興大陸方面願意鬆綁對台觀光政策。



黃炳育認為，陸客團恢復來台，南投的觀光旅遊可望直接受惠，因為南投過去是大陸遊客來台觀光的主要目的地，相信包括日月潭、溪頭沿線，在陸客團後續來台後，將會有一大生機。



據統計資料顯示，南投縣在疫情之前來自海外的觀光人次每年平均約400萬，在陸客來台高峰期，陸客觀光人次平均每月20萬，一年就有約240萬人次，占境外觀光人次比例的一半，因此失去大陸遊客對南投的境外觀光商機影響甚钜。

