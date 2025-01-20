中評關注：草屯鎮長補選藍勝　助許淑華連任

國民黨籍簡賜勝（右2）18日當選草屯鎮長，南投縣長許淑華開心合影祝賀。（中評社 資料照） 中評社南投1月20日電（記者 方敬為）南投縣草屯鎮長缺額補選18日投開票，中國國民黨籍候選人簡賜勝以近6成5得票率大勝民進黨籍對手蔡明軒，取得壓倒性勝利，這場補選除了讓南投綠營操作罷免區域藍委的氣焰消散，也增加國民黨籍縣長許淑華的連任利基。



國民黨籍前草屯鎮長簡景賢去年11月18日猝逝，鎮長缺額1月18日補選，下午4點開票以來，藍營選將簡賜勝票數一路領先綠營對手蔡銘軒，至傍晚5點率先超過得票門檻，自行宣布當選。



根據南投縣選委會資料，草屯鎮總投票人數共8萬1000多人，開設77個投開票所，簡賜勝最終以2萬6505票、得票率64.9%當選，蔡銘軒得票數為1萬4397票、得票率35.1%，總投票率50.68%。本次補選結果，藍營以壓倒性之姿獲勝，在地方政壇上有兩個意義，一是間接顯示2026南投縣長選舉，許淑華爭取連任態勢穩固；二是反映選民對民進黨的反感，打擊綠營操作罷免區域藍委的氣勢。



其實以草屯鎮的選民結構來看，藍營取得勝利是預料之中，但藍綠陣營得票率之懸殊，卻讓地方政壇相對意外，南投政壇人士認為，許淑華在補選操盤親力親為，是藍營拿下好成績的原因之一。



許淑華在確定草屯鎮長必須補選後，立即出面協調藍營人選，排除眾議，徵召國民黨“失聯黨員”無黨籍縣議員簡賜勝回歸，披藍袍參選，免去泛藍分裂的局面。許展現其擔任縣長的協調能力，在草屯鎮長補選當中功不可沒，也鞏固其2026縣長連任之路，