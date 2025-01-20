中評鏡頭：新竹風城美展有濃濃年味

新竹風城美展至今已邁入第23個年頭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月20日電（記者 盧誠輝）一年一度的新竹風城美展19日舉行開幕儀式，112位不同世代在地藝術家共同展出涵蓋7大類的藝術創作，作品題材從自然到幻想、從具象到抽象，許多作品還有濃濃的年節氣氛，也為展覽增添許多年味。



台灣民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠表示，感謝所有持續創作的藝術家們豐富這座城市的文化底蘊，本屆共有112件作品參展，是歷年最多。新竹風城美展這樣富有傳承意義的活動，能持續且越來越盛大，都是仰賴藝術家們的無私奉獻與持續耕耘的成果，亦是市府團隊推動“美感新竹”施政策略的成果展現。



新竹市政府文化局指出，新竹風城美展自2002年舉辦以來，已經走過23個年頭，是新竹特色的年度藝術盛宴，也充分體現了“交流”與“傳承”的精神，同時展現新舊世代、多種技法與創作主題之間碰撞激盪出藝術的無限可能性，為新竹的藝術創作與美育推廣注入豐富活力，也讓各世代的藝術家可以彼此交流成長。



新竹市政府文化局提到，本次參展作品共112件，包含書法、水墨、膠彩、油畫、水彩、攝影、綜合媒材等7大類，涵蓋風景、人物、超現實、抽象、動物及傳統文化等多元主題，由資深藝術家與新竹美展竹塹獎的新銳藝術家呈現出精彩的藝術饗宴，展出從即日起到2月23日止。