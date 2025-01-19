民眾黨權力核心洗牌　柯美蘭緊盯全場

民眾黨19日下午舉行中央委員選舉，決策核心將洗牌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨19日下午1點半舉辦中央委員、中央評議委員選舉，權力結構大洗牌，新任的117席民眾黨代表此次將選出9席中央委員、7席中評委，而原本有意參選中央委員卻因資格不符退選的黨代表、前主席柯文哲妹妹柯美蘭也在中午12點半就到場與民眾黨公職寒暄，緊盯柯文哲一手創立的民眾黨權力核心改組。



依民眾黨黨章，黨主席最多可指定3席中央委員，前主席柯文哲時代僅指定林富男一席，其任期將於1月31日屆滿。新任主席產生後，最多也可再指定3席中央委員。



值得注意的插曲是，日前登記民眾黨主席補選、同樣也參選黨中央委員的前“立委”蔡壁如似乎有安排將到場，只是蔡壁如並非民眾黨代表，場內並未安排蔡壁如座位，外界也高度關注民眾黨代理主席黃國昌與蔡壁如會有什麼火花，但直至會議開始時，媒體並未見到蔡壁如的身影。



民眾黨1月19日進行中央委員、中評委選舉，並召開第三屆第一次黨員代表大會，由117席新任黨代表選出民眾黨未來權力核心。由於柯文哲遭羈押禁見，引起民眾黨內群情激憤，也有部分黨代表穿著“相信柯文哲”、“堅持到底挺阿北”的黑T恤到場。



此次民眾黨中央委員選舉名單有17人，最後選出9席票選中央委員、3席候補；競選中評委名單有14人，選出7席中評委、候補2席。



中央委員選舉名單17人，包括現任的中央委員孫正華、江和樹、張凱鈞、馮啟彥、許瑞宏，與前“立委”蔡壁如、台北市議員黃瀞瑩、新北市議員陳世軒、新竹縣議員林碩彥、組織部副主任林昭印、高雄市黨部主委莊貽量、台北市黨部智庫部主任李彥慶、雲林縣黨部榮譽主委林靖冠、許正憲、葉國文、楊大緯、沈偉平。

