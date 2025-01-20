白營李國璋：綠推大罷免把全民都拖下水

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹1月20日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹市黨部20日起將全面啟動罷免已退出台灣民眾黨且遭停職的新竹市長高虹安、中國國民黨籍新竹市區域“立委”鄭正鈐。民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受中評社訪問表示，綠營在全台發起大罷免，是內部權力鬥爭的戲碼，綠營為了一己之私，硬要把全民拖下水，讓大家一起來陪葬。



李國璋，新竹清華大學公共政策碩士，曾任新竹農產運銷公司總經理，2005年首次代表親民黨參選新竹市議員當選，後改披中國國民黨戰袍連任2屆新竹市議員，2022年代表台灣民眾黨又順利連任，現為民眾黨新竹黨部主委、民眾黨中央委員。



李國璋指出，自從國民黨籍基隆市長謝國樑被罷免失敗之後，民進黨就完全不演了，綠營之前一直強調各地的罷免行動都是民間團體的自發性行為，但現在就毫不避諱地對新竹市開出第一槍，不僅民進黨所有公職人員的服務處要設立罷免連署站，就連不是綠營公職人員的服務處也要設立罷免服務站，已完全毫不遮掩。



他說，所謂“當家不鬧事”對民進黨來說是完全沒有意義的，因為現在只要不符合民進黨的利益和黨意，甚或只要是民進黨看不順眼的縣市首長或民意代表，綠營都要透過罷免手段來解決掉，巴不得除之而後快，由此就可看出賴清德日前才喊出的要“朝野和解、降低對立”都只是場面話。



李國璋認為，綠營在新竹市的雙罷免行動，是以民進黨“立法院”黨團總召柯建銘為首，柯就是要跟著民意對幹，完全不在乎人民的想法與反感程度，目的就是為了向賴清德邀功，以利自己可以爭取在“立法院”岌岌可危的主導權，更希望能因此立下戰功獲得賴更多關愛的眼神。

