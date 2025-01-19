黨魁前哨戰　黃國昌給壁如派下馬威：別插嘴

黃國昌要求民眾黨開會發言不要插嘴。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨19日下午1點半舉辦中央委員、中央評議委員選舉，外界解讀是民眾黨代理主席黃國昌與創黨元老蔡壁如2月15日角逐黨主席的前哨戰。果不其然，剛開會被歸為“壁如派”的中央委員張凱鈞就提出票匭數量與過去不同的質疑，希望恢復舊制，而黃國昌也不客氣地給下馬威說，你這樣一直插嘴，恐怕不是很好的行為。



民眾黨1月19日進行中央委員、中評委選舉，並召開第三屆第一次黨員代表大會，由117席新任黨代表選出9席中央委員與3席候補、7席中評委與候補2席。



會議開始後，民眾黨秘書長周榆修說明完議程準備通過時，企業界出身，現年民眾黨台商事務委員會主委的張凱鈞立刻舉手表達權宜問題，指很多黨代表反應，過往2屆投票中央委員、中評委選舉，都是單一票箱，且過往只要12分鐘就開完票，既然此次有20分鐘的開票時間，為何要分成3個票箱，又要造冊名冊，根據規定選舉以無記名投票方式，這種方式是代表不記名投票嗎？



張凱鈞說，拜託代理主席黃國昌可以裁示，恢復前2屆全部投1號票箱，讓所有黨員代表可以照自己方式投票，而不是分開列冊方式投票。



對此，黃國昌回應，我們現在確認的是議程，投票應該是在後面選舉事項⋯⋯黃國昌話還沒說完，張凱鈞則插話認為，這是權宜問題，這會嚴重影響到我們今天整個候選人權益，拜託主席發揮公正無私，希望所有人可以公開投一個票箱。



此時，黃國昌不耐地說，我們民眾黨開會時，要樹立自己的風格跟標準，不要跟“立法院”一樣，也就是等一個人發言完，另一個人在發言時，則要尊重一個人發言時間，你剛剛提議的內容他有聽到，當他在回覆時，你這樣一直插嘴，恐怕不是很好的行為。現場氣氛一度降到冰點，張凱鈞才接連說抱歉，最後在黃國昌要求下，先通過議程，在討論投票事宜。



據指出，選舉委員會主任監察員林富男已裁示，每個黨代表可以投任意票箱，所以沒有什麼算票的問題。