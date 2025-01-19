藍議員黃柏霖率科丁聯盟　送愛到非洲

科丁聯盟協會送愛到非洲，非洲肯亞議員Hon. Oyula, Joseph H. Maero（前排右3）到場參與受贈。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄1月19日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市議員黃柏霖多年前與民間團體成立科丁聯盟協會，在全台培育數萬名小學生、程式語言的學習興趣和能力。如今觸角更伸向海外，今年目標捐贈800台電腦到海外，今天第一批200台將裝櫃捐到非洲，並由肯亞國會議員Joseph Oyula來到高雄代表受贈，透過善的循環牽起友誼橋梁。



科丁聯盟協會19日在位於高雄市民族一路上的倉庫舉辦捐贈儀式，非洲肯亞議員Hon.Oyula，Joseph H.Maero與其擔任顧問的Dr Moses Ollengo，一同來到現場代表受贈。黃柏霖、科丁聯盟協會會長劉文堂、科丁聯盟協會高屏分會會長陳黎明、樹德科大資管系教授溫嘉榮等人到場。雙方一同合影留念並互贈紀念品。



Hon.Oyula，Joseph H.Maero表示，這些電腦可分給肯亞20所學校各10台電腦，對於幫助學生學習非常有幫助，他要表達誠摯地感謝。Hon.Oyula，Joseph H.Maero也現場了解電腦設備情況，將協助在肯亞落地。除了肯亞20所中學，科丁聯盟協會也與史瓦帝尼、馬拉威、莫三比克、賴索托各有1所中小學進行合作計劃。



這是點一盞“非洲光明燈”的計劃，黃柏霖表示，肯亞偏鄉學童除了在學校學習，可能一輩子與科技無緣，希望透過捐助電腦，接住這些孩子們的未來，與科技接軌。他指出，去年啟動新計劃援助開發中國家後，今年目標將援助四個海外國家，總共提供800台電腦，這次是第一批共200台。

