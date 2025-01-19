黃國昌打“尊柯”牌　角逐黨魁身段柔軟

黃國昌與林富男交換意見。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨19日下午1點半舉行黨代表大會，進行中央委員、中央評議委員選舉，角逐黨主席補選的民眾黨代理黨主席黃國昌致詞時言必稱柯文哲的精神與理念，更引用柯語錄“政治落實在生活的每一天”，以“尊柯”路線爭取打動黨代表與黨員、小草。



民眾黨前主席柯文哲因京華城等多案，於1月1日請辭黨主席，並推薦黃國昌擔任代理主席，民眾黨訂2月15日舉行黨主席補選，採線上投票進行，目前有黃國昌、民眾黨創黨元老、前“立委”蔡壁如登記參選黨主席。



民眾黨1月19日進行中央委員、中評委選舉，並召開第三屆第一次黨員代表大會，由117席新任黨代表選出9席中央委員與3席候補、7席中評委與候補2席。



黃國昌致詞時表示，今天是民眾黨第三屆第一次黨代表大會，他要利用這個機會誠懇地感謝，民眾黨歷經了非常多的風雨跟挑戰，各位卻願意在此刻出任黨代表。民眾黨是目前台灣政壇的第三大政黨，也是第三勢力的領頭羊，為台灣民主改革燃起的這一把火苗，對於台灣未來民主的發展至關重要，這也一直是前主席柯文哲的信念，也成了民眾黨全體黨員共同的信念。



黃國昌說，他相信民眾黨全體黨員與黨公職衹有一項最重要的任務，就是秉持柯文哲創黨的理念跟精神，把民眾黨在公共政策上發揮我們最大的戰力與影響力，能在台灣實際的公共事務上落實民眾黨提出的各項政策跟價值，他拜託黨公職，請記得柯文哲一直以來給大家的耳提面命與樹立的方向。

