蔡壁如當選民眾黨中委　三大方向盼整軍再起

爭取參選民眾黨主席的蔡壁如當選中央委員後，發出給全體黨員公開信，並PO出這張背影照。(蔡壁如臉書) 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）民眾黨今天舉行黨員代表大會，同時進行中央委員、中央評議委員選舉，共選出9席中央委員、7席中評委。在中央委員部分，民眾黨組織部副主任以37票拿下最高票，黨員許正憲36票、台北市議員黃瀞瑩29票，有意角逐黨主席的前“立委”蔡壁如獲得31票排名第5。



蔡壁如當選後在臉書發文《給台灣民眾黨黨員的公開信》全文如下：



讓我們攜手團結，整軍再出發—給台灣民眾黨黨員的公開信》



親愛的黨員同志、支持者以及關心壁如的朋友們：



走過2024年、跨越2025年，這是台灣民眾黨的關鍵時刻。這一年來，我們不僅面對執政當局的司法壓迫與抹黑，更需要直視一個嚴肅的課題：在面對2026年地方選舉時，我們是否已做好準備？



台灣民眾黨成立五年，這條改革之路充滿艱難，但我們從未退縮。我們的創黨主席柯文哲醫師用實際行動詮釋“政治，公開透明而已”，讓“白色力量”成為台灣政治的一道曙光。



然而，當前的挑戰對民眾黨來說只有更加嚴峻，我們不僅需要堅定信念，更必須立即重新整軍，高度展現團結與實力，相信在黨員與支持者的團結支持之下，我們一定可以集結眾人之智，找出解方，壁如向全體黨員宣示，我有信心承續柯文哲醫師的從政初心，在未來跟大家一起面對挑戰，帶領台灣民眾黨走出困境，邁向嶄新未來。



【反思與展望：危機即是轉機】



面對外界對民眾黨的批評與指控，我們必須時時刻刻保持謙卑與反省。民主政黨的生存之道，就是不斷的自我檢視與進步。我們堅信柯文哲醫師的清白，但同時也認識到，黨的廉能機制必須更加完善，以確保我們不會辜負人民的信任、支持與期望。

台灣民眾黨過去因改革理想而生，但今天的我們需要思考：我們距離最初的從政初衷，是否越來越遠？ 特別是我們的從政同志，是否時刻以最高標準要求自己，成為人民心中值得信任與堅定支持的政治工作者？



如今，柯醫師暫時離開黨的核心領導位置，我們更需思考如何讓黨能夠“浴火重生，整軍再起”，壁如相信民眾黨有再起的能力與決心，可以組建出一個最強的民眾黨團隊，迎接挑戰。這不僅是為了拯救台灣民眾黨，更是為了守護台灣民主政治的價值。



【重建核心：讓民眾黨成為第三勢力的標竿】

我們必須正視黨內的問題，務實面對困境，並以行動來解決。隨之而來的2026年地方大選，龐大繁重的選務的挑戰，已經開始提醒我們，現在沒有柯文哲醫師領導的台灣民眾黨，如何繼續前行？



壁如在這裡，提出三大方向：



一、 開放與包容，建構黨中央核心的集體決策

我們將以更大的包容性與多元化，重塑黨的領導團隊與集體決策核心機制，摒棄內耗與分裂文化。通過開放決策機制，讓台灣民眾黨成為符合台灣人民期待的第三勢力，成為台灣政黨政治中不可或缺的一環。



二、深化基層連結，扎實地方實力

我們將重新強化基層組織，確保黨的力量能深耕於每一個鄉鎮與社區。基層是政黨的生命力來源，只有站穩基層，才能在2026地方選舉中展現大幅提昇各級公職人員席次的實力。



三、重視後勤，為未來選戰做好準備

民眾黨的中央黨部是未來各項選戰的參謀與後勤總部，正所謂“三軍未發，糧草先行。”我們將積極籌措與整合各項選舉資源，同時厚植擬參選人的選戰競爭力，打造強大的後勤支持系統，確保黨有足夠的資源與輔選團隊能量，來迎戰2026年地方大選。



【2026是民眾黨壯大的里程碑】

親愛的黨員與支持者，2026年地方選舉是我們的關鍵戰役。



我們目標明確：確保守住縣市長席次，拓展鄉鎮市長席次，縣市議員、鄉鎮市民代表、村里長席次要大幅成長，讓台灣民眾黨在全台政壇更具影響力。



這不僅是對我們過去五年的努力驗收，更是對人民承諾的實踐。從今天起，我們要從地方基層做起，重燃支持者的信心與熱情，一步一步累積力量，重拾人民的信任與支持，為2026年奠定堅實基礎。



【攜手共進，用行動創造未來】

親愛的柯粉、小草、台灣民眾黨的夥伴以及對我們有所期待的朋友，我們的未來掌握在彼此手中。我們沒有退卻的理由，也沒有停止前行的選擇。



我，蔡壁如，將以最謙卑的態度，最堅定的行動以及最大的勇氣，帶領台灣民眾黨大步前進，迎向嶄新未來。讓我們攜手努力，在2026年的地方選舉中，展現改革的成果，實現台灣民眾黨作為台灣第三勢力的承諾。



讓我們整軍再出發，攜手邁向勝利！