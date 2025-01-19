韓國瑜率團抵紐約　僑胞接機領春聯全場嗨　

僑胞熱情簇擁韓國瑜領取蛇年春聯。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北1月19日電（記者 楊騰凱）受到天候影響，美國候任總統特朗普就職典禮改在國會圓形大廳室內舉行，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜所率的台灣慶賀團無法進場觀禮，不過慶賀團仍照常赴美。韓國瑜一行已於美東時間18日晚間飛抵紐約，現場有大批僑胞舉旗迎接，他也當場拿出蛇年春聯分送，全場超嗨。



特朗普20日宣誓就職，賴清德指派韓國瑜率慶賀團赴美，國民黨團、民進黨團、台灣民眾黨團依序各派3位、3位及1位“立委”出席。國民黨團為李彥秀、葛如鈞、柯志恩；民進黨團為王定宇、陳冠廷、郭昱晴；民眾黨團為陳昭姿。



韓國瑜所率之慶賀團，於台灣時間18日傍晚搭乘華航CI12航班，從台灣桃園機場飛往美國紐約，一行已於美東時間18日晚間抵達。



現場有大批僑胞手舉青天白日旗接機，令韓國瑜非常驚喜，韓國瑜在臉書上說，“接機的驚喜，太感動了，謝謝大家！”



由於華府下大雪，特朗普在就職典禮改在國會圓形大廳室內舉行，台灣慶賀團確定無法入場觀禮，不過慶賀團仍照既定規劃前往美國，其餘包括與美國僑宴以及和美方國會議員、智庫人士見面的行程也都會照走。



韓國瑜表示，他此次率團參加特朗普就職典禮的同時，也藉此良機拜訪拜會華府的智庫要員與華僑朋友們，除了展現屬於台灣的善意與優勢，更為傳達我們2300萬人的民主心聲，“保護中華民國、保護自由民主、維護美台關係、維護兩岸和平”。



韓國瑜指出，相信在令美國再次偉大（MAGA）的波瀾壯闊裡，協同所有“友邦”盟國的齊心共進，世界也能看見台灣的奇蹟再起。