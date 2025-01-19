蔡壁如快閃黨代表大會　與黃國昌王不見王

蔡壁如在下午4點50分突然現身民眾黨黨代表大會外，與黃國昌王不見王。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨19日下午舉行黨代表大會，進行中央委員、中央評議委員選舉，中央委員當選人、創黨元老蔡壁如在下午4點50分突然現身場外，立刻引來媒體追逐，但民眾黨代理主席黃國昌仍在主持黨代表大會，王不見，蔡壁如在接受媒體訪問約10分鐘後，即快閃離開。



民眾黨前主席柯文哲因京華城等多案，於1月1日請辭黨主席，並推薦黃國昌擔任代理主席，民眾黨訂2月15日舉行黨主席補選，採線上投票進行，目前有黃國昌、蔡壁如登記參選黨主席，也讓民眾黨內派系鬥爭檯面化。



民眾黨1月19日進行中央委員、中評委選舉，並召開第三屆第一次黨員代表大會，由117席新任黨代表選出9席中央委員與3席候補、7席中評委與候補2席。



蔡壁如因非黨代表，無權出席黨代表大會投票選舉中央委員、中評委。她稍早在當選中央委員後隨即在臉書發表《讓我們攜手團結，整軍再出發—給台灣民眾黨黨員的公開信》，提出民眾黨三大方向：一、開放與包容，建構黨中央核心的集體決策；二、深化基層連結，扎實地方實力；三、重視後勤，為未來選戰做好準備。強調需思考如何讓黨能夠“浴火重生，整軍再起”。



蔡壁如接受媒體訪問表示，她是來謝謝投票支持她的黨代表，她過去都說自己是民眾黨走遍全台各地的腳，既然她當選中央委員，未來會把地方的聲音串連，跟黨中央做良好溝通。

