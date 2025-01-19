民眾黨主席選舉辯論會？林富男：3天內決定

林富男。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月19日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席補選訂2月15日進行，代理主席黃國昌與中央委員當選人、創黨元老蔡壁如2人登記參選，將在2月8日、14日舉行2場政見發表會。民眾黨中央委員林富男19日證實，正研議是否採政見發表會與辯論會並行，將在3天內確定。



民眾黨前主席柯文哲因京華城等多案，於1月1日請辭黨主席，推薦黃國昌擔任代理主席，民眾黨訂2月15日舉行黨主席補選，採線上投票進行，目前有黃國昌、蔡壁如登記參選黨主席，讓民眾黨內派系鬥爭檯面化。



台灣民眾黨19日下午舉行黨代表大會，進行中央委員、中央評議委員選舉，由117席新任黨代表選出9席中央委員、7席中評委。



林富男19日接受媒體訪問表示，在黨主席補選委員會中，早有規劃舉辦2場政見發表會，由於現在有2人參選黨主席，我們正在研議，看是否政見發表會與辯論會同時並行，但確實必須要與黃國昌、蔡壁如取得共識，決定出一個最好的方式，我們會以最快的速度進行，大概3天內就會確定。



對於是否舉辦辯論會，黃國昌認為，這是選委會職責，完全按照選委會規劃進行，怎麼樣的形式不是最重要，最重要的怎樣讓黨員跟支持者有信心，黨下一階段發展的方向、重要的政策能夠清楚跟所有黨員報告才是最重要的事。



蔡壁如也說，看一開始黨主席補選公告怎麼公告就照著來，若要改變內容，大家還是坐下來談。