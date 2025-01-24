蔡忠誠：台灣氛圍就像刀郎寫的羅剎海市

中國國民黨桃園市黨部黃國園委員會主委、退役少將蔡忠誠。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園1月24日電（記者 盧誠輝）台灣官方人士稱，目前85％以上涉犯“國安法”有關案件幾乎都是退役軍警。中國國民黨桃園市黨部黃國園委員會主委、退役少將蔡忠誠接受中評社訪問表示，這根本就是民進黨政府亂扣紅帽和顛倒是非，目的是要用製造寒蟬效應的方式，讓支持統派的聲音在台灣慢慢消失不見。



他感嘆，現在台灣的氛圍已經變成這樣，這就好像大陸歌手刀郎寫的歌《羅剎海市》一樣，以醜為美、顛倒是非、黑白不分。未來當支持“中華民國憲法”統一主張的統派越來越沒有話語權的時候，又能怎樣呢？



蔡忠誠，陸軍官校正52期，戰院90年班，戰研所94年班，政大戰略與國際事務在職專班。歷任連、營長、砲兵指揮官、總教官、“行政院”連絡官、“國防部”後備司全動處長、南區後備指揮官、“國防部”全動室副主任、代主任，官拜少將退伍，2020年接任黃復興黨部桃園市支部黃國園黨部主委，現為國民黨桃園市黨部黃國園委員會主委。



蔡忠誠指出，民進黨當初搞野百合學運就是為了刪除刑法第一百條的內亂罪，但現在為何執政了卻還是要以同樣的方式，以指控別人思想有問題來抓人？這樣根本就是重蹈覆轍。現在民進黨的所作所為就是過去自己想要推翻與討厭的那種人，因為民進黨只能靠“抗中保台”這一招才會有選票。



他強調，民進黨政府現在就是把“國安法”無限上綱，現在只要和大陸比較有往來或好感的人，就會被扣上紅帽子，甚至不惜用法律手段來殺雞儆猴與祭旗，這就是現在的執政黨，以製造寒蟬效應的方式，目的是要讓支持統派的聲音在台灣慢慢消失不見，也讓去大陸交流的人越來越少。