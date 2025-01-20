林富男挺柯文哲十年　中央委員任期將屆滿

林富男。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨19日下午舉行黨代表大會，並選出9席中央委員、7席中評委，這也是民眾黨在後柯文哲時代最重要的一次黨權力改組。深受前黨主席柯文哲信賴、有逾10多年交情的林富男任期也將於1月31日屆滿。



林富男是高雄漢王洲際飯店集團總裁、南台灣觀光產業聯盟總召集人，在高雄觀光、藝術、房地產等多個產業界非常活躍，也與藍綠交好，在藍綠政界都有不同的角色，早期為中國國民黨黨員，曾擔任國民黨中央黨部青工會委員長及中央黨部青工會副主任。2000年政黨輪替後，林富男續獲陳水扁的邀請，延攬為“總統府”顧問及“行政院”顧問、政務顧問，並與呂秀蓮有不錯的交情。



柯文哲在決定以“政治素人”身份參選2014年台北市長選舉時，第一個拜會請益的產業界大老就是林富男，自此2人就是超過10年的老交情，林富男不僅力挺柯文哲選台北市長，柯文哲在2019年草創台灣民眾黨時，林富男、民眾黨創黨元老蔡壁如等7人更是忙進忙出地籌辦，林富男就在創黨籌備大會擔任主席，創黨後向柯文哲說“我要當中央委員，黨證要七號。”



自此，林富男成為柯文哲在南台灣最倚重與信任的人，除了被柯文哲指定出任黨中央委員外，民眾黨唯一一席的海基會董事也是由林富男出任，2人逾10年的交情非常難得。現在柯身陷囹圄、林臨危授命打理民眾黨內上下事宜。柯文哲自2024年9月遭羈押禁見後，民眾黨風雨飄搖，林富男更與民眾黨“立委”黃國昌、中評會主委李偉華3人成為緊急應變小組共同召集人。

