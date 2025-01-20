中評觀察：邀特朗普的叛徒訪台 押寶落空？

美國前副總統彭斯17日拜會賴清德。(照:府方提供) 中評社台北1月20日電（評論員 林淑玲）台官方大力宣揚美國前副總統彭斯（Mike Pence）訪台會晤賴清德，稱他向台灣人民保證，美國絕不會放棄台灣。由於常常押錯寶，民進黨政府這種“兩國論”的台美關係宣傳會讓台灣危機愈陷愈深。



特朗普20日就職，台美沒有正式外交關係，台灣高層官員無法出席，致賀團由國民黨籍“立法院長”韓國瑜率朝野“立委”代表組成赴美，卻因華府天候不佳，就職典禮從戶外移到室內，台灣代表團失去觀禮機會，讓綠營也失去一個宣傳機會。在特朗普上任前民進黨政府日前邀到特朗普第一任期的副手彭斯訪台，分別會晤賴清德、蕭美琴，加大力度宣傳台美關係。彭斯受訪宣稱“美國不會拋棄在太平洋的盟邦”，使用“盟邦”一詞讓綠營聽得滿心歡喜。不過，彭斯非但沒有加入特朗普2.0，兩人關係早已生變，彭斯在台發言又能代表什麼，被質疑只是讓綠營自嗨，唬弄台灣民眾。



美國《紐約時報》17日在報導彭斯循例受邀出席特朗普就職典禮就提到兩人鬧翻的導火線。2021年6月1日國會聯席會議期間，彭斯主持總統拜登勝選認證時一群挺特朗普的支持者湧入國會大廈，彭斯被迫逃離。特朗普曾施壓彭斯影響選舉結果，彭斯卻表示已究明沒有權力這麼做，之後兩人關係無可挽回地破裂。彭斯在2024年共和黨內初選時曾短暫與特朗普角逐提名。

