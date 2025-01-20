中評關注：綠狂打藍刪預算　醞釀大罷免

卓榮泰20日將親上火線呼籲在野理性審查總預算。（中評社資料照） 中評社台北1月20日電（記者 張嘉文）“立法院”審查2025年度政府總預算案，20日預計展開表決大戰，17日審查時已先表決通案決議提案，在野的中國國民黨和民眾黨聯手以席次優勢表決通過通案刪減提案，大砍新台幣939億7千5百萬元，創下史上新高。“行政院長”卓榮泰20日早上將率領各“部會”首長親上火線，呼籲“立院”理性審查預算。



在此之前，卓榮泰已召開過記者會，同樣由各“部會”首長一字排開，講述預算遭刪減可能遇到的困境，但藍白並無意收手，照樣統刪了總預算的3.4%，和過去10年以來刪減平均約1.2%上下，幅度大為提升。



但其實此狀況已早有徵兆，本屆“立法院”可以說是朝野對立、衝突、紛爭最多的一屆，民進黨的“賴政府”因“立院”席次未過半，是少數執政的局面，但面對朝小野大，“賴政府”並無釋出任何善意要和在野的藍白陣營溝通。



過去八年完全執政的民進黨，在“立院”可以說是想通過什麼法案都可通過，但此次在野席次過半的不同局面，藍白“立委”早已磨刀霍霍，要針對預算好好監督把關，更不用提屬於最大第三勢力的民眾黨前主席柯文哲的落難事件等等，都已埋下“賴政府”總預算可能被大砍的導火線。



但弔詭的是，在預算審查過程中，綠營竟完全沒有放軟的跡象，因“立法院”對於預算運作，在各委員會審查時有減支、凍結、主決議三步驟，減支（減少支出）通常是去年機關預算執行偏低，仍繼續編列高額預算，所以會要求先減支；涷結則是審查會時，官員說不清楚預算如何執行、甚至用到那邊，所以會要求先行凍結預算；主決議就是先以書面報告或到委員辦公室說明清楚預算執行細節，經委員簽名認可，就可動用預算。



這三個步驟實際上都沒有真正刪除預算，因進入“立法院”院會預算審查前，還會召集政黨協商，官方若希望保留預算，這時可透過執政黨“立委”在政黨協商中，爭取保留預算，可似乎民進黨團也沒這樣做，多次協商都在民進黨團總召柯建銘的冗長發言中不歡而散。