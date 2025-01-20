中評關注：韓國瑜率團訪美　補修大位學分

韓國瑜率朝野“立委”組團訪美慶賀特朗普就職，抵達紐約時受到僑胞熱情歡迎。（取自韓國瑜臉書） 中評社台北1月20日電（記者 楊騰凱）中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜此次率團赴美慶賀美國總統特朗普就職，韓個人的表現將有不小的政治效應，對韓個人而言，此行等於是彌補2020未訪美的空缺，補修“總統學分”，向美方傳遞國民黨的論述可令台海穩定。



特朗普就職典禮20日舉行，由於華盛頓低溫影響，典禮地點改為室內，使得台灣慶賀團無法進場觀禮。不過韓國瑜所率的朝野“立委”慶賀團仍依既定行程出發，前往華府舉行僑宴，並與美國國會議員、智庫界人士見面，行程依然滿檔。



韓國瑜曾代表國民黨參選2020年大選，當時他以要跑透台澎金馬基層時間不足為由，謝絕了來自美方的訪問邀約。



韓國瑜當時雖以大選時程壓力為表面上的理由，可是就旁觀者看來，反而感受到韓陣營對訪美能有多大正面效應抱持懷疑態度。畢竟當時的國際政治背景是美中關係不睦，貿易戰、科技戰不斷升溫，而國民黨傳統對外政策路線是以和陸為基礎，但美國想要的，可能是一個在對華政策上能為其所用“棋子台灣”，國民黨及韓國瑜的路線不見得符合美國當時的印太布局。



回想2011年民進黨蔡英文為競逐2012大選赴美訪問，有外媒報導指，有美國官員稱若蔡英文當選，擔心兩岸關係緊張。事後不少分析認為，蔡英文在2012挑戰馬英九的“雙英之戰”，正是外媒這則報導過後令蔡選情重挫。回過頭來看韓國瑜，當時若韓應邀訪美，但其對外政策若不見得能投美國所好，會不會重演蔡當年栽在訪美覆轍？可能因此，才使韓最後做出不訪美的決策。



然而台灣政治終究高度受到美中台關係所牽動，韓國瑜當時未訪美若是為了避免失分，但對於要挑戰大位的台灣領導人來說，若未能展現拿捏對美關係的能力，終究少了一個最關鍵學分。而此次韓國瑜赴美，能否出席特朗普就職典禮是一回事，對韓來說更重要的是有機會站上國際第一線與美方政要互動，補修2020年所欠的“總統學分”。