放棄陸籍才能參選？桂宏誠批綠推“兩國論”

民主文教基金會董事長桂宏誠。（中評社 資料照) 中評社台北1月20日電／民進黨“立委”擬修法要求大陸地區人民提出喪失國籍證明才能登記為參選人，但無法取得證明，可由陸委會認定。民主文教基金會董事長桂宏誠批修法“違憲”，民進黨一直硬幹，實質推進“兩國論”。他酸，取得“中華民國”公民權的大陸地區人民才要“預防性權利救濟”，打行政訴訟確認是否有資格參選。



“內政部”以違反《國籍法》解除前南投縣議員史雪燕公職，又發現5名里長具中華人民共和國國籍，要求解職。民進黨籍委黃捷、許智傑提案修《公職人員選舉罷免法》，要求大陸地區人民應辦理放棄原國籍，並提出喪失國籍證明才能登記參選，形同加嚴陸配參政。



根據《中時新聞網》報導，桂宏誠表示，如果按照“兩國論”，認為中華人民共和國是一個國家，為什麼不查對岸的《國籍法》？取得外國國籍，中華人民共和國就自動失效；但根本問題在於，“我國”《“憲法”》明定大陸地區是“中華民國”領土，不承認大陸是個國家，何來放棄？



桂宏誠認為，陸配正好可適用“預防性權利救濟”，打行政訴訟，以確認是否具有服公職資格，即使現在沒有參選、擔任公職，“也可以打個訴訟看看，把問題澄清。”



政治大學法律學系副教授廖元豪也認為，修法內容沒有意義，大陸地區人民與《國籍法》無關，黃捷等人推此項立法，就是想偷偷把大陸地區變成外國，但這不符合《“憲法”（增修條文）》、《國籍法》、《兩岸人民關係條例》架構。遍查“中華民國”所有法規，根本就沒有出現“中華人民共和國”7個字，全都是“大陸地區”，若真的想搞“兩國論”，應光明正大廢除《兩岸條例》，將所有法規中的“大陸地區”都改為中華人民共和國。



陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔則對修法表示肯定，他認為，任何國家面對選舉、被選舉人口與資格做一定限制，有“國安”與國家法益的正當性，對於中國大陸與台灣間的關係，處於變動狀態，“由陸委會容有一定彈性視兩岸關係做認定”，若人民不服陸委會決定，也有救濟管道，如此安排合宜。