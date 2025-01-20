特朗普就職台灣團無法入場　栗正傑曝這原因

栗正傑。（中評社 資料照） 中評社台北1月20日電／美國新任“總統”特朗普就職典禮於美東時間20日舉行，由於改為室內舉行，能夠觀禮人數大為縮減，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜率跨黨派“立委”組成的慶賀團無法入場，將改以其他方式參與。退役少將栗正傑指出，戶外氣溫冷，但能被邀進室內大廳的都是VIP。韓國瑜沒辦法到裡面參加，但不是韓不行，而是賴清德不夠力。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日率跨黨派“立委”搭機啟程，出席美國總統特朗普就職典禮，19日抵達華府聯合車站，駐美代表俞大㵢前往迎接。



根據《中時新聞網》報導，栗正傑19日在《張雅婷辣晚報》節目表示，聽說特朗普就職典禮當天室外溫度會到零下5、6度，體感溫度會到零下10幾度。參加典禮的人，如果年紀大一點，萬一有所閃失，會有生命安全問題，所以改到室內大廳舉行。問題就來了，既然到室內，他們預定大概可以有7、8百人可以在室內觀禮。美國眾議院跟參議院的人就已經不少了，究竟什麼樣的人可以到裡面去？現在大家關心的是，可以進去到裡面觀禮的人，可能是VIP裡面的VIP。



栗正傑提到，大家比較關心，周受資（新加坡企業家、TikTok執行長）是不是會被邀請到裡面去？大陸國家副主席韓正應該會被邀請到裡面去沒問題。但現在比較明確的是，韓國瑜可能沒辦法到室內參加觀禮。但是不是韓國瑜不行，民進黨不必趁機做文章，因為這樣操作等於打自己的臉。所以不要去污衊韓國瑜，事實上是賴清德不夠力！台灣去的代表團進不進得到室內？這是一個很大的觀察點。