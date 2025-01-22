高少凡：拜登卸任前埋伏筆　看特朗普怎處理

東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡。（中評社 資料照） 中評社台中1月22日電（記者 方敬為）針對共和黨籍美國總統特朗普上任後的對外戰略走向，東海大學國際學院國際經營管理學位學程副教授高少凡接受中評社訪問表示，特朗普重返執政後，美國的對外戰略是否維持，要看特朗普對拜登政府遺緒的態度，拜登在卸任前埋了許多伏筆，一方面干擾特朗普，同時替民主黨未來4年做準備，因此特朗普未來面對相關議題的處置，是觀測指標。



高少凡，美國維吉尼亞大學國際關係博士、覺行生命教育基金會董事，曾任東海大學國際長、東海大學國際學院籌備處主任、銘傳大學國際長等職。研究領域包括中國與東協研究、東亞與東南亞區域研究、國際關係理論與實務。



高少凡表示，在拜登政府即將卸任之際，執政團隊採取了一系列外交動作，其實是試圖影響美國未來的戰略方向，這些會成為特朗普上任後將面臨的挑戰，所以特朗普執政後，某些政策可能受到拜登政府遺緒的影響，因此特朗普的任內美國的戰略方針有無出現轉向，端看特朗普能否一一處置，以及處理的態度為何。



高少凡提到，韓國總統尹錫悅因發動戒嚴，涉及內亂罪遭逮捕，此事件成為韓國政壇的重大震盪，可以發現，拜登政府趕在卸任前，派遣國務卿布林肯於1月6日訪韓，表面上是為穩定盟友關係，實則為鞏固韓國執政黨的政權，確保美國在東亞的戰略布局不會被打亂。



高少凡指出，韓國當前的執政黨傾向親美政策，這與美國的國家利益高度契合，布林肯的訪韓不僅是一場外交秀，更是美國在地緣政治棋局中的重要一步。然而，這一系列動作也被視為對特朗普政府的一種“埋雷”策略，拜登政府的舉措會替特朗普未來的施政增添阻礙。



他說，尹錫悅的支持率在布林肯訪韓後迅速回升，從10%提高至30%，此一現象並非巧合，研判美國通過暗中干預，試圖保住親美的執政黨勢力。當然，美國對尹錫悅的支持並非無條件，一旦局勢惡化，美國可能隨時選擇放棄尹錫悅，但仍會努力確保韓國執政黨維持權力。