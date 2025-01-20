藍民調：逾六成不贊成綠發動大罷免

61.%的民眾不支持罷免41名區域藍委。（圖:“新國會智庫”提供） 中評社台北1月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨籍“立委”羅智強籌組的“新國會智庫”今天發布民調，對於民進黨“立法院”黨團總召柯建銘號召罷免國民黨41席區域“立委”一事，有61.0%表示不贊成，僅 27.7%表示贊成，甚至在綠營佔優勢的雲嘉南地區，贊成大罷免的民眾也僅有19.5%。



羅智強表示，真的勸奉勸當家不要鬧事，執政者不要把社會搞到到處都是仇恨對立，民進黨這個做法能不能得到人民的認同，民調顯示非常清楚，可以說是給賴清德一個善意提醒。



這場民調發布記者會在國民黨“立法院”黨團記者室召開，由羅智強主持，包括國民黨“立委”吳宗憲、台大政治系教授左正東等人出席。



民調顯示，對於“立院”民進黨團總召柯建銘號召青鳥罷免國民黨41席“立委”，27.7%表示贊成（16.6%很贊成、11.1%還算贊成），61.0%表示不贊成（36.2%很不贊成、24.8%不太贊成），11.3%未明確回答。



當詢問民眾“立法院”通過《公職人員選舉罷免法》修正案，為避免造假連署，罷免案的提議跟連署需附上國民身分證正反面影本”，46.7%表 示贊成這樣做法（19.5%很贊成、27.2%還算贊成），有44.8%不贊成（18.3%很不贊成、26.5%不太贊成），未明確回答有 8.6%。

