侯漢廷諷台官方昔控陸封鎖疫情　今臉腫了

侯漢廷說當年民進黨新冠防疫，隻字不提對岸，現在要刪赴陸旅費，才坦承當年派專家赴陸重要性。（侯漢廷臉書） 中評社台北1月20日電／“立法院”藍白黨團聯手刪減疾管署預算，疾管署副署長羅一鈞以“跪求“立委”諸公高抬貴手放過防疫”為題發文，稱連武漢機票都買不起。新黨台北市議員侯漢廷19日質疑，當年民進黨新冠防疫，隻字不提對岸，現在要刪去大陸旅費，才坦承當年派了兩名專家赴武漢，不覺得臉腫腫嗎？



侯漢廷19日在臉書發文指出，疫情期間，民進黨造神，聲稱羅一鈞深夜上PTT，發現疫情消息，在當天清晨5時多就把消息在群組公告，中午寄給世界衛生組織，守護台灣防疫。羅一鈞在中央社專訪的分享內容，隻字不提中國大陸。且當時民進黨皆痛批，大陸封鎖資訊、不讓台灣接近、不給台灣任何訊息。



侯漢廷表示，國台辦發聲明，台灣專家到大陸調研、共同瞭解疫情，且大陸分享多次資料、通報疫情。民進黨裝死不回，側翼批認知作戰。結果，現在要刪去大陸旅費，羅一鈞才坦承當年派了兩名專家赴武漢，方能提前瞭解疫情。如果沒錢去大陸，可能就守不住疫情。



侯漢廷嘲諷，怪了，現在聲援的青鳥都不覺得當初稱“大陸隱匿資訊”、“打壓台灣”臉腫腫的嗎？



侯漢廷說明，實際上疫情用的是特別預算，根本不受影響；民進黨不斷聲稱赴陸危險，鼓勵大家別去，現在又強調赴陸重要，必須要去，應該先統一自己說法。