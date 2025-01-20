總預算表決朝野互駡　江啟臣代班主持院會

江啟臣主持院會，進行總預算表決。（中評社 楊騰凱攝） 民進黨總召柯建銘與國民黨總召傅崐萁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”本會期21日休會，今明兩天是本會期最後兩天院會，將上演總預算表決大戰。藍綠白三黨總計有超過700個提案要進行表決，今日院會一開始，可以看到每位“立委”們桌上都堆滿提案，藍綠也相互叫罵，今天院會估計將表決到深夜。



由於國民黨籍“立法院長”韓國瑜率朝野“立委”慶賀團赴美參加美國候任“總統”特朗普就職典禮，今明兩天院會由國民黨籍副院長江啟臣主持。



“行政院”編列的今年度政府總預算案暨附屬單位預算與前瞻基礎建設計劃第5期特別預算案，其中總預算案歲入新台幣3兆1534億元、歲出3兆1325億元雙雙創新高。



“立法院”17日院會已經先表決，針對總預算先通案刪減939億元，刪幅約占總預算整體規模的3%，其餘個別委員提約還有超過700案，分別在今天及明天交由院會表決處理。



今日院會表決大戰實際開打，朝野一邊表決一邊相互叫罵，綠委不斷痛罵藍營刪減、凍結預算不理性，是在亂搞。



國民黨書記長林思銘表示，總預算案經過與各部會協調之後，整個國民黨團的提案只剩下400多案，一個小時大概可以表決40案，所以今明兩天應該可以達成總預算三讀。