柯建銘狂嗆韓國瑜畢業旅行　國民黨死定了

柯建銘受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北1月20日電（記者 黃筱筠）“立法院”今明針對今年度總預算提案進行表決，原本有3千多案，經過國民黨撤案之後仍有700多案。民進黨“立法院”黨團今天召開黨團會議因應，會後黨團總召柯建銘再度嗆聲，請“立法院長”韓國瑜在美國好好玩，“這是畢業旅行”，未來國民黨會選輸我們，雖然冰天雪地，比較辛苦一點，就請韓國瑜在美國好好玩，一旁書記長吳思瑤聽到也笑了。他還說，罷免藍委民意已經沸騰，國民黨死定了。



柯建銘痛批，中國國民黨總召傅崐萁霸道，加上台灣民眾黨總召黃國昌陰謀，沒有大腦完全配合中國。他呼籲大家要站出來，這次罷免不用身分證，國民黨沒有迴旋空間，要不要反罷免要想清楚，但是這樣行徑全台灣都要想清楚，民意已經沸騰，國民黨死定了。



柯建銘今天在黨團大會後受訪，吳思瑤以及書記長蔡易餘各站一旁陪同受訪。



提及今天即將表決的總預算案，柯建銘說，韓國瑜擔心的到美國去，出發前還把第一個通案先表決，現在還有700多案。他打電話給副院長江啟臣還有多少案，江說還有728案，等一下進去議場看看。這些提案是上週五晚上整理出來，通案加上各部會刪除新台幣4200億元，凍結預算一定不可能解凍，因為藍白是多數，原本就沒有要協商。



柯建銘說，過去協商要先撤案，藍白陣營打從心底就是沒有要協商，就像“國會”擴權法案等一樣，時間一到就要表決。如果一案發言10分鐘，表決1分鐘要50天，才能處理完。藍白陣營就是要直接刪掉這些提案預案，“要讓國家毀滅”。