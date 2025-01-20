賴清德不信任不滿意創新高　韓國瑜人氣旺

美麗島電子報於2025年1月20日公布最新1月份的民調。（圖表:美麗島電子報） 中評社台北1月20日電／《美麗島電子報》20日公布民調，關於“賴清德信任度、施政滿意度”結果顯示，有53.6%民眾信任賴清德、40.4%不信任；施政滿意度上，則有50.4%民眾表達滿意、41.2%不滿意，不信任度和不滿意度首破4成，也雙創新高。而“立法院長”韓國瑜就任以來的表現，有48.4%表達滿意、41.7%不滿意，直逼賴清德。



該民調並指出，本月對賴清德信任度而言，有53.6%信任，其中21.0%很信任、32.6%還算信任，比上月減少0.8個百分點；不信任有40.4%，其中21.4%很不信任、19.0%有點不信任，比上月增加4.1個百分點，未明確回答的有5.9%。此外，值得注意是本月不信任賴清德的民眾創下就任以來新高，而且是首次超過4成。



在執政表現部分，民眾本月對賴清德執政整體表現而言，50.4%滿意賴清德執政表現，其中有15.2%很滿意、35.2%還算滿意，比上月減少3.0個百分點；不滿意度有41.2%，其中22.8%很不滿意、18.4%有點不滿意，比上月增加2.0個百分點，未明確回答的有8.3%。值得注意是，本月不滿意賴清德執政表現的民眾達就任以來新高，也首次超過4成。



針對韓國瑜就任以來的整體表現，48.4%滿意、41.7%不滿意、未明確回答的有9.7%，與賴清德的滿意度非常相近。

