以戰止戰！藍青年組蟾蜍剋星罷免北市雙吳

藍營青年代表們召開記者會，宣布發起罷免綠委吳思瑤、吳沛憶行動。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月20日電（記者 俞敦平）藍營青年代表今日召開記者會，宣布將組成民間團體蟾蜍剋星，發起罷免民進黨台北市“立委”吳思瑤與吳沛憶的行動。青年代表們指出，此舉是以戰止戰對抗綠營發動的全面大罷免，並強調這場行動的目標是改變台灣政治風氣。



罷免民進黨“立委”團體20日上午召開記者會宣布訴求。蟾蜍剋星發起人滿志剛、“地動刪瑤－罷免吳思瑤”召集人賴苡任、“憶事吳成－罷免吳沛憶”召集人劉思吟和青年公共參與協會理事長陳冠安出席。



此次行動將團隊命名為“蟾蜍剋星”，該名稱源自韓國網友對民進黨的蔑稱，原因是日前韓國總統尹錫悅宣布戒嚴後民進黨發文相挺。團體代表們指出民進黨總召柯建銘喊出“大罷免時代”完全違背民主精神，試圖藉由報復性罷免來鞏固自身權力。因此，“蟾蜍剋星”象徵團體的核心訴求，即藉由罷免民進黨爭議“立委”，捍衛民主價值、制衡執政黨濫權。



滿志剛指出，這次行動選定吳思瑤與吳沛憶兩位民進黨“立委”，理由是兩人在“立法院”內的作風與問政態度多有爭議。他批評民進黨作為執政黨，不僅未能積極推動改革，反而利用多數優勢霸凌在野黨，嚴重破壞民主機制。



賴苡任指出擔任民進黨團幹事長的吳思瑤為民進黨的“中樞神經”，在黨團內扮演重要角色。他批評吳思瑤多次在“立法院”上利用議事規則漏洞，誤導選民，甚至刻意捏造事實。例如，他舉例吳思瑤在朝野協商中提出臨時動議的行為，完全不符合議事規範，卻反過來指責在野黨“阻撓“國會”。賴苡任認為，罷免吳思瑤具有高度象徵意義，能有效遏止民進黨的假消息風氣。

