吐苦水一個半小時　卓榮泰稱無法接受凌辱

卓榮泰召開記者會，批評藍白刪除預算掀起風暴。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月20日電（記者 鄭羿菲）朝野進行總預算案攻防，“行政院長”卓榮泰20日二度親上火線，批評藍白刪除預算掀起風暴，是毀滅“中華民國”的第一步，但被詢及後續救濟為何？卓榮泰僅說，“行政院”無法接受“國會”這樣的凌辱，他會要求各部會正常如序運作。



卓榮泰20日上午9點半率被刪預算“災情嚴重”的“部會”首長召開記者會大吐苦水1小時半，僅留3分鐘回應媒體2個關於總預算案的提問，他說，若像“數發部”、通訊傳播委員會（NCC）、陸委會等單位業務費被刪到剩新台幣1元，這難道這不是在癱瘓國家嗎？不是在毀滅“中華民國”的第一步嗎？若“立法院”繼續不顧“行政院”提出的沈痛呼籲，“行政院”無法接受這樣的凌辱。



媒體追問，後續會否要求各部會對凍結預算部分積極提出說明？會否願意請賴清德出面協調？卓榮泰指出，賴清德基於職權，自然會以“總統”的高度審視“國會”作為，“行政院”只能說，無論預算怎麼刪除，他會要求各部會正常如序地運作。



“立法院”17日在藍白聯手下，通案刪減明年度總預算939億7千5百萬元，包括水電費統刪10%、特別費統刪60%，及媒體政策及業務宣導費，除另有預算案決議外，統刪60%等。緊接著，“立法院”20、21日將針對逾700案的預算提案進行表決大戰。

