陳玉珍：中美關係在改變　綠應調整抗中策略

金門藍委陳玉珍。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月20日電（記者 楊騰凱）根據《華爾街日報》報導，美國候任“總統”特朗普希望上任百日內訪問中國，加深與中國領導人的關係。中國國民黨籍“立委”陳玉珍向中評社分析，中美的關係在改變，民進黨抗中策略也應調整。多與大陸往來可以增進理解降低惡意，台灣也不必向美國繳交那麼多保護費。



藍委陳玉珍表示，所以台灣要擔心的是，民進黨抗中保台的策略是不是應該調整，應該中美的關係在改變，尤其特朗普的企業家性格，他一向是以交易為前提，目標是追求美國最大的利益。這次特朗普與習通電話時也強調，台灣議題是最重要的議題，所以台灣應該好好在中美兩邊維持平衡的關係，而不是單靠一邊。



陳玉珍強調，如果台灣只單靠一邊，就很可能成為棋子、被交易的籌碼，這非常重要。特朗普是善於交易的政治人物，很可以把台灣當成籌碼在檯面上耍，要求得到美國最大的利益，這時候台灣就成為被利用的對象，台灣應該注意這一點。



陳玉珍指出，兩岸之間一定要往來，只要兩岸往來，台灣也不必向美國繳交那麼多保護費，錢省下來可以從事教育、醫療等等，很多事情都可以做，這才對民生有益，對百姓好。



陳玉珍認為，與大陸多往來還可以增加民間理解，民間理解可以降低彼此的惡意，這能讓兩岸更和緩，是很正面的事情。