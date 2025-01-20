陸委會業務費1元　卓榮泰：兩岸不必交流？

卓榮泰。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北1月20日電（記者 鄭羿菲）朝野總預算攻防，“立法院”20、21日連續2天將馬拉松表決逾700案的預算提案，其中也包括中國國民黨提案將陸委會業務費刪到剩新台幣1元。“行政院長”卓榮泰20日表示，這代表兩岸從此不需要交流嗎？我們在中國大陸的民眾、台商若遇到困難，將無法得到任何協助。



卓榮泰在記者會上，先是大打抗中牌，批評藍白刪除總預算是讓宵小得利、詐團得手、也會滿足中國，但在陸委會業務費遭刪到剩1元時，卻反問在野黨是否代表兩岸從此不需要交流？



陸委會副主委兼發言人梁文傑更說，陸委會的預算約10.5億元，在“內政部”審查時已被刪減3200萬元，但在野黨後來又提案要把業務費砍成1元，簡單說就是陸委會所有的業務，包括反滲透、反宣傳、反統戰、情資收集研判等這些都不用做了。



梁文傑說，陸委會駐港、駐澳辦事處也等於要關門大吉，2024年台灣民眾赴港就有逾150萬人，住在香港的有逾5萬人，台灣企業在香港有分公司的更有410家，每年我們的駐港辦事處都要收到很多台灣民眾急難救助、簽證申請、文書驗證等，業務非常多，業務費刪成1元，陸委會過去5年在香港、澳門的努力就要歸於流水。

