卓榮泰大陣仗抗議刪預算　賴士葆批情緒勒索

藍委賴士葆受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月20日電（記者 俞敦平）針對“立法院”今日的總預算案表決，中國國民黨籍“立委”賴士葆批評“行政院”近日一連串的大動作進行虛假宣傳，今日又舉行的記者會試圖對民眾進行情緒勒索，更利用錯誤資訊抹黑在野黨。他強調，“立法院”的提案與刪減預算是對行政部門的合理監督，而非意圖癱瘓政府，呼籲“行政院”應理性面對，停止散播不實指控。



近日，“行政院”對於在野黨針對總預算案提出大幅刪減與凍結的提案表達強烈不滿。“行政院長”卓榮泰今日更召開記者會批評這些提案“荒謬且不負責任”，認為國民黨和民眾黨的做法不僅影響政策執行，還可能癱瘓政府運作。



對此，賴士葆受訪時痛批“行政院”，對在野黨提案的態度既高壓又帶有情緒化，甚至將合理監督形容為“毀滅國家”的行為。他認為，這樣的做法完全漠視“立法院”的提案權，進一步激化朝野對立，對國家發展毫無益處。



賴士葆指出，在野黨提出預算刪減或凍結的提案，是基於監督行政部門的責任，並非要阻礙政府運作。他舉例，針對“數位發展部”和通訊傳播委員會（NCC）的業務費用刪減至1元的提案，並不是要癱瘓其業務，而是希望相關部會能清楚說明預算用途，並接受“國會”的合理審查。他強調：“這並非廢除業務，而是要求更透明的預算管理。”



對於“行政院”指控國民黨“大砍96億元”（新台幣）的家電節能補助預算，賴士葆嚴正駁斥，表示實際僅刪減了5億元，且經過多次協商，並未影響政策的推動。他批評“行政院”誇大事實、散布謠言，以煽動社會對在野黨的不滿，實屬情緒勒索。此外，他質疑家電補助的具體成效，呼籲應監督補助款是否真正流向民眾，而非讓廠商從中牟利。

