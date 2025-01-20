蔡壁如拋選黨魁5承諾　邀藍綠黨魁喝咖啡

蔡壁如。（中評社 資料照） 中評社台北1月20日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨中央委員當選人、創黨元老蔡壁如20日發文拋出5點競選民眾黨主席的承諾，包括只要前主席柯文哲有機會回任，她絕不戀棧。蔡壁如也錄製影片表示，若她當選民眾黨主席，盼邀藍綠2大政黨主席一起喝咖啡，化解朝野紛爭。



民眾黨前主席柯文哲因京華城等多案，於1月1日請辭黨主席，並推薦黃國昌擔任代理主席。民眾黨訂2月15日舉行黨主席補選，採線上投票進行，有黃國昌、蔡壁如登記參選黨主席，蔡壁如的參選跌破外界眼鏡，也讓民眾黨內派系鬥爭檯面化。



蔡壁如說，誕生於21世紀的台灣民眾黨，成立的初心就是希望與民眾面對面溝通、走遍全台各地，就像她最近勤走基層，走入社區、走入地方跟各地方黨部的柯粉、小草、黨公職面對面溝通，這是她很重要的政見。勤走基層與民眾面對面溝通、面對面做服務。



蔡壁如認為，溝通無論是在黨內、黨外，甚至是政黨之間。黨內的部分，中央黨部應定期就財務透明化、年度規劃等向地方黨部報告；黨外則要與社會各階層能有正向溝通，她主責的創新創業委員會就經常與年輕人面對面溝通、每個月辦“新頁論壇”探討社會大眾所需的議題，這是她一直在做的事。



蔡壁如強調，她若當選民眾黨主席，政黨之間的溝通也需要推動，她希望邀請全台主要2大政黨黨主席，一起坐下來喝咖啡，甚至應該發起“國是論壇”，最近朝野大罷免造成社會上、政治上的不安，大家可以坐下來好好化解，這就是一個正向溝通，讓整個國家往正向的地方發展。

