陳時中喊大罷免　藍白聯手通過砍薪

“立法院”進行政府總預算審查的表決大戰。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月20日電（記者 張嘉文）“立法院”今天進行政府總預算審查的表決大戰，“行政院政務委員”陳時中日前在輔選時，喊出2月起要全台大罷免藍委，民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌對此提案刪除“行政院”相關預算，減列“施政及法制業務”1000萬元，政務人員待遇遭砍270萬7千元，此案獲得中國國民黨“立法院”黨團的支持，聯手表決通過刪除前述人事費。



過程中，民進黨團幹事長吳思瑤在議場中大喊，“這案是要砍陳時中薪水”，強調藍白聯手針對個人砍預算，希望社會大眾幫忙公評，其他綠委也高呼反對，但仍無法改變表決弱勢的局面。



陳時中5日出席南投草屯鎮長補選的助選活動時，強調這場選舉是藍白在“立院”聯手通過各種惡法後的第一場選舉，大家一定要表達台灣人民的憤怒，運用這次地方的選舉，展現最基層的民意，接下來2月1日就要全台大罷免，一路走下去，台灣的政治才能撥亂反正，此舉引發在野黨不滿，提案刪減相關預算。



黃國昌對此提案，刪除“行政院施政及法制業務”中1000萬預算，因為陳時中發言屢次跨越業務分際，越級表示支持“行政院長”不副署“立院”通過之法案，甚至號召罷免在野黨“立委”，已不適任職務。



黃國昌也另外提案，減列“行政院政務人員待遇”12分之一，共270萬7千元，再度瞄準12位支薪政委中的陳時中，質疑陳時中一直在挑戰“政務委員”應有的分際，維持行政中立應該是對職責的基本要求，更是增進公共信任的基礎，陳時中言行引發爭議，捲入並推動加劇政治對立行動，已不適任。兩案接獲得藍白一致支持通過。