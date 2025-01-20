陸恢復滬閩團客來台　賴正鎰籲綠速解禁團令

全台商業總會榮譽理事長賴正鎰。（中評社 資料照） 中評社台北1月20日電（記者 鄭羿菲）大陸文旅部17日公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊。全台商業總會榮譽理事長賴正鎰20日表示，大陸放出善意訊號，是兩岸互相開放旅遊的一個“好的開端”，希望“賴政府”收下善意，趕在農曆年前宣布“第一季全面開放”，恢復陸客榮景。



大陸文旅部17日公告，將於近期恢復福建、上海居民赴台團隊旅遊。同日，陸委會則發聲明回應，仍待陸方公布具體作法，並儘速循小兩會（台旅會、海旅會）溝通。



賴正鎰20日發出聲明呼籲，陸委會與“交通部”觀光署應儘快達成共識，大膽開放，解除禁團令，開放兩岸團客往來旅遊，同時也要恢復兩岸過去旅遊熱門時期的航點與航班，也希望大陸47個城市恢復來台自由行，讓兩岸人民能共享這個“新年禮包”。



賴正鎰說，兩岸人民往來從未間斷，去年台灣人民到大陸，高達400萬人次，但大陸來台旅遊僅有在海外的大陸籍人士及福建團到金門旅遊，可說是寥寥無幾。台灣工商企業界都多次公開呼籲開放兩岸旅遊，有生意為何不做呢？



賴正鎰指出，根據數據顯示，2024年台灣人出境熱潮大爆發，出境將近1663萬人次，創歷史新高，其中台灣人出境到日本旅遊有604萬人次，但入境台灣旅遊的外籍遊客還不滿800萬人次，觀光逆差近220億美元，旅遊業苦哈哈。尤其是2024花蓮地震後，花東地區旅遊業進入寒冬，國旅減少，外國人也不來，風景區的生意更難做了。若沒有大陸觀光客來台，“交通部”提出的1200萬人次觀光客目標恐怕很難達標。

